MILAN LAZIO INZAGHI / Momento difficile per la Lazio che ha visto allontanarsi la zona Champions e si aggrappa ora alla coppa Italia: domani sera a San Siro contro il Milan si parte dallo 0-0 dell'andata e gli ospiti scenderanno in camop con la voglia di riscattare l'inatteso ko interno contro il Chievo. Lo spiega Simone Inzaghi parlando a 'Lazio Style Radio': "Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio.

Domani ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo conquistare la finale che per noi rappresenterebbe un grande obiettivo. Dobbiamo far parlare il campo: domani affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro il Milan sono sempre state molto tirate".

Inzaghi spiega la gara che si aspetta dai suoi giocatori, alcuni al centro di news mercato che potete leggere CLICCANDO QUI: "Dovremo esser bravi ad esser propositivi, indirizzando a nostro favore gli episodi. Abbiamo preparato bene la gara negli ultimi due giorni, ci giocheremo molto. In 90 minuti dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi. Domani mi porterò dei cambi importanti, chi entra dalla anchina è importante tanto quanto i titolari per raggiungere il nostro obiettivo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui