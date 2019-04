CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Manchester United in pressing su Paul Pogba per chiarire il futuro del centrocampista. Come riportato da 'AS', la dirigenza dei 'Red Devils' starebbe spingendo per conoscere al più presto le reali intenzioni del classe 1993.

Il club inglese non vuole farsi trovare impreparato in caso di richiesta di cessione da parte del francese e avrebbe così avanzato una sorta di ultimatum al giocatore.restano alla finestra, con le quotazioni dei 'Blancos' che si sarebbero però abbassate negli ultimi giorni a causa dei cattivi rapporti tra Raiola e Florentino Perez