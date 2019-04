CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE SUSO / Lontano da Napoli, alla ricerca della serenità ormai perduta: il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere scritto. I fischi del 'San Paolo', il rapporto con Ancelotti, l'entrata in scena di Raiola come procuratore: tre indizi che fanno una prova, quella che sancisce ciò che qualche mese fa non sembrava impossibile soltanto perché nel calciomercato il 'mai dire mai' è l'unica certezza.

Il divorzio tra Insigne e il Napoli ora pare una ipotesi più che concreta e se dall'estero si attende l'offerta giusta, con ilche potrebbe rinverdire un rapporto consolidato negli anni da assegni milionari (Lavezzi e Cavani), dall'Italia potrebbe presto arrivare una proposta importante

Ne parla 'Il Mattino' secondo cui sarebbe pronta a partire sponda Milan un'offerta da 40 milioni di euro più Suso, nome che circola da temo in orbita Napoli. Un affare reso però complicato dai paletti imposti dal Fair play finanziario che la società rossonera dovrà rispettare scrupolosamente per non incappare in sanzioni.

