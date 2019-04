Calciomercato Milan, pronti 35 milioni per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE - Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere lontano dal Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il mediano ivoriano è un punto fermo del centrocampo di- a sua volta in bilico - ma il suo atteggiamento in campo non piace alla dirigenza, che non ha gradito la scena nel derby cone la maglia di Acerbi mostrata ai tifosi insieme a. Sull'ex atalantino hanno messo gli occhi club inglesi e cinesi, ma non solo: secondo il sito 'elgoldigital.com', infatti,avrebbe individuato in lui l'erede diPartey, destinato a lasciare l'in estate. I 'Colchoneros' avrebbero pronta un'offerta da 35 milioni di euro.