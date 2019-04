Calciomercato Palermo, UFFICIALE: esonerato Stellone

CALCIOMERCATO PALERMO STELLONE - Roberto Stellone non è più l'allenatore del Palermo. Richiamato a settembre per sostituire Tedino, il tecnico romano paga il pareggio interno contro il Padova ultimo in classifica che allontana i rosanero dalle prime due posizioni che valgono la promozione automatica in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale emesso del club siciliano:

"L'U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto.

La guida tecnica della Prima Squadra è temporaneamente affidata all'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto, che questo pomeriggio dirigerà la seduta d'allenamento insieme al preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano".

