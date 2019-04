Calciomercato Juventus, svolta De Gea: futuro da scrivere

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA MANCHESTER UNITED / Sembrava pronto a legarsi con un lungo contratto al ManchesterUnited, ma nelle ultime ore il futuro di DavidDeGea è tornato in bilico. Gli ultimi risultati dei Red Devils, non certo positivi, che rischiano di compromettere anche la prossima stagione, hanno riportato agitazione nell'ambiente del club inglese.

Pogba sembra essere sempre più lontano così come Lukaku e David De Gea - come riporta il 'Dail Mail' - avrebbe chiesto rassicurazioni agli inglesi in vista del prossimo mercato per poter firmare il nuovo accordo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI e Psg restano così alla finestra, in attesa di capire quale sarà la decisione finale del portiere