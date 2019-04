CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Una corsa Champions League che si complica sempre più. Se da un lato il Milan ha dalla sua un calendario piuttosto favorevole, il fatto che i rossoneri siano stati raggiunti in classifica dall'Atalanta complica e non poco le cose. La squadra di Gattuso, che sui bergamaschi ha il vantaggio degli scontri diretti, è però tallonata anche da Roma, Lazio e Torino. E proprio contro le ultime due il Milan si gioca quelle che, arrivati a questo punto, sono le gare più importanti della stagione nel giro di cinque giorni. Mercoledì sera infatti va in scena a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia, mentre domenica sera a Torino, Romagnoli & Co. saranno ospiti dei granata, rientrati anche loro in piena corsa per un posto in Champions League. Dal calendario al calciomercato col futuro di Gattuso e gli acquisti top: il punto sul Milan.

Calciomercato Milan, Lazio e Torino svolta anche per Gattuso?

Contro la Lazio il Milan è obbligato a vincere: un pareggio con gol garantirebbe infatti la semifinale ai biancocelesti visto lo 0-0 dell'andata. Con lo stesso risultato, invece, si andrebbe ai supplementari. La conquista della Coppa Italia, insieme alla qualificazione in Champions League, è il grande obiettivo della dirigenza rossonera. Dopo la finale persa lo scorso anno contro la Juventus, i rossoneri vogliono approfittare proprio dell'assenza dei bianconeri. La conquista di un trofeo porterebbe all'interno della società una ventata di entusiasmo, mentre il raggiungimento del quarto posto garantirebbe al Milan di avere gli introiti necessari per operare al meglio sul calciomercato e poter dare l'assalto a qualche top player. Anche in caso di raggiungimento di entrambi gli obiettivi, non è però detto che Gattuso possa restare alla guida della squadra. La situazione tra lui e Leonardo resta tesa e la dirigenza sta continuando a valutare delle alternative. Dalla suggestione Pochettino (difficile) all'ipotesi Wenger, fino alle idee italiane che portano a Simone Inzaghi, Sarri e Conte. Per il tecnico calabrese spunta anche l'ipotesi Inghilterra: su di lui avrebbe messo gli occhi il Newcastle, con Jorge Mendes che potrebbe agire da sponsor dell'operazione.

Calciomercato Milan, da Suso a Bakayoko: futuro in bilico

Non solo Gattuso.

A centrocampo invece si prospettano le manovre maggiori: Calhanoglu resta un'incognita, con i club tedeschi (Lipsia?) che potrebbero contattare il Milan in estate per una trattativa. Ma anche per Franck Kessie non è detto che il futuro sia a tinte rossonere: gli atteggiamenti dell'ivoriano (dal caso Acerbi alla lite con Biglia nel derby) non sono piaciuti alla società, che in caso di un'offerta importante potrebbe valutare la sua cessione. E a tal proposito pure Biglia non ha la certezza di restare: su di lui c'è il Boca Juniors. Certamente il Milan non cederà tutti i giocatori della mediana, ma nessuno salvo Paqueta, ha il posto assicurato in rosa per la prossima stagione. Considerando però gli addii di Montolivo, Bertolacci e Mauri a parametro zero, sarà necessario investire per avere più alternative. Diawara e Sensi sono i nomi che più piacciono in Italia, mentre dall'estero si pensa all'occasione Renato Sanches.

