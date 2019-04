Serie A, da Mihajlovic a Ventura: la classifica degli allenatori subentrati

SERIE A ALLENATORI - A cinque giornate dalla fine della Serie A ancora quasi tutti i verdetti devono essere emessi a parte lo scudetto già vinto dalla Juventus e la retrocessione aritmetica del Chievo. Come spesso accade, le squadre che hanno disatteso le aspettative hanno avuto uno o più cambi alla guida tecnica per dare una sferzata alla stagione. L'allenatore subentrato che ha fatto meglio finora è Mihajlovic che ha tirato fuori il Bologna dalla zona rossa.

Alle sue spalle, che sta provando a salvare l'Udinese ed ha fatto meglio dia sua volta arrivato a campionato in corso, mentre il podio è completato dache tuttavia sta facendo peggio di Di Francesco alla Roma. Sospeso il giudizio suche ha preso la Fiorentina due partite fa, tra i flop maggiori ci sono, mai vittoriosi con Genoa e Chievo nelle gare in cui sono stati in panchina. Ecco la graduatoria:

Mihajlovic 1,67 punti media a partita (12)

Tudor 1,60 (5)

Ranieri 1,57 (7)

Andreazzoli bis 1,17 (6)

Nicola 1,07 (15)

Prandelli 1,00 (19)

Iachini 1,00 (16)

Baroni 0,88 (17)

Di Carlo 0,64 (22)

Montella 0,50 (2)

Juric 0,38 (8)

Ventura 0,25 (4)

Tra parentesi le gare da allenatore

