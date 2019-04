Calciomercato Napoli, concorrenza spagnola per Trippier

CALCIOMERCATO NAPOLI TRIPPIER TOTTENHAM / Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Trippier.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino inglese, che in estate potrebbe lasciare il, è finito nel mirino della squadra di Ancelotti in vista della prossima stagiona ma gli azzurri dovranno guardarsi dalla concorrenza spagnola: sul calciatore - come riporta il 'Daily Mail' - ci sarebbe, infatti, anche l'Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI . Trippier viene valutato circa 25 milioni di euro.