CALCIOMRCATO INTER MILAN MANCHESTER CITY MAHREZ / Ryad Mahrez può lasciare il ManchesterCity. L'attaccante esterno non è per nulla contento della stagione che sta vivendo e in estate un addio si fa sempre più probabile.

A confermare quanto già detto da Calciomercato.it è il 'Daily Mail'; le 3 panchine consecutive tra Premier League e Champions, in match chiavi per la stagione, sono più di un segnale. Mahrez potrebbe dunque essere davvero un'opportunità per Milan e Inter , alla ricerca di un esterno d'attacco d'alto livello.