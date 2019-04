DIRETTA MILAN LAZIO - Il Milan ospita la Lazio nella prima semifinale di ritorno della Coppa Italia. Reduci dallo 0-0 dell'andata all'Olimpico', i rossoneri di Gattuso devono vincere con qualsiasi risultato per strappare il pass per la finalissima. Ai biancocelesti di Inzaghi, invece, potrebbe bastare un pareggio con gol per giungere all'ultimo atto della manifestazione.

In caso di 0-0 al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-3): Reina, Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

