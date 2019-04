Calciomercato Psg, futuro Buffon in bilico

CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Dopo due match point sprecati, il Psg si è laureato campione di Francia. C'è però tra i parigini più di qualche punto interrogativo sul futuro.

In particolare per quanto riguarda Gigi, che, come scrive il 'Corriere dello Sport', ha vissuto una stagione di alti e bassi e nel finale di stagione ha perso terreno nei confronti di. Il rinnovo per la prossima stagione, di fatto, è ancora in bilico.