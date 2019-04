Calciomercato Juventus, colpo di scena Isco?

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Nella lista degli obiettivi della Juventus per la rifondazione estiva dal centrocampo in su, un posto d'onore è sempre riservato allo spagnolo Isco, pupillo del tecnico Massimiliano Allegri e protagonista di un periodo sicuramente non esaltante al Real Madrid.

Da tempo si vocifera di una sua più che probabile partenza alla luce soprattutto dei grandi colpi previsti al 'Santiago Bernabeu', ma secondo quanto riferiscono in Spagna potrebbe esserci un colpo di scena. 'El Chiringuito' rivela infatti che l'ex Malaga classe '92 starebbe per diventare papà e per questo preferirebbe non spostarsi da Madrid in questo momento, tanto che avrebbe già comunicato la sua intenzione di restare.