Calciomercato Inter, da Lukaku a Dzeko il punto sul dopo Icardi

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU DZEKO ZAPATA RODRIGO ICARDI / Le strade tra l'Inter e Mauro Icardi si separeranno in estate. I nerazzurri pensano già al futuro e dunque all'erede dell'argentino. Numerose le piste per rimpiazzare Maurito. Il primo nome sulla lista, specialmente in caso di arrivo di Conte in panchina, secondo il 'Corriere dello Sport' è Lukaku, che a sua volta si separerà dal Manchester United.

L'ex Ct della Nazionale e il belga condividono lo stesso procuratore, si potrebbe ipotizzare uno scambio alla pari con Icardi ma l'interrogativo è se l'argentino voglia lasciare l'Italia. Resta viva la pista, ballano tra i 10 e i 15 milioni di differenza tra domanda e offerta con la. Possibile un'operazione in stile, con un giovane inserito come parziale contropartita tecnica. Piacciono anche Duvandel, sembra invece decisamente fuori portata