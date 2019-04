Calciomercato Juventus, ore decisive per Kean

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Chiusa la pratica scudetto per la Juventus entra nel vivo la programmazione della prossima stagione a partire dai rinnovi di alcuni tasselli fondamentali.

In attesa dell'incontro tra il presidenteed il tecnico Massimiliano, i prossimi saranno giorni decisivi per la questione del contratto di Moise, l'attaccante classe 2000 esploso in questo finale di stagione e che, in scadenza nel 2020, ha attirato le attenzioni di tanti club importanti. 'Tuttosport' scrive di un'accelerazione in arrivo con l'agente Mino Raiola atteso a Torino ed al quale sarà sottoposto il nuovo accordo fino al 2024 a 2 milioni di euro netti a stagione.