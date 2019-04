CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Potrebbe parlare francese il futuro di Mauro Icardi.

Destinato con ogni probabilità alla partenza visti i rapporti incrinati con l'che hanno portato alla spaccatura anche all'interno della stessa tifoseria, con la Curva Nord in polemica con il resto di 'San Siro', l'argentino e la moglie-agente Wanda Nara vedono di buon occhio un trasferimento a Madrid , con Real e soprattutto Atletico sempre in pressing, ma dalla Francia arriva lo scatto del Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Psg avrebbe messo Icardi in cima alla lista degli obiettivi per la prossima estate ed attualmente andrebbe considerato in pole position rispetto a tutte le altre pretendenti. 'Maurito' sarebbe nei piani l'erede di Edinson Cavani, probabile partente estivo, per completare un tridente pesantissimo e più giovane con Neymar e Mbappe. Le frasi di Wanda Nara, che ha ribadito che l'anno prossimo saranno ancora a Milano, spostano poco: la cessione è decisa e resterebbero solo qualora non dovesse pervenire all'Inter un'offerta ritenuta soddisfacente. Si parla di almeno 70 milioni di euro, una cifra alla quale l'Inter sarebbe ora disposta a cedere.

