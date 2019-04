CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / A prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, quindi con o senza Champions League, sono sempre in corso le valutazioni in casa Milan sulla panchina di Gennaro Gattuso, in bilico e sul filo del rasoio anche per i rapporti con il direttore dell'area tecnica Leonardo con il quale le frizioni non sono mai mancate.

È stato lo stesso tecnico rossonero a tener vivi i dubbi sulla sua permanenza, mentre sotto traccia si sta preparando una exit strategy qualora non dovesse arrivare la conferma al Milan, che in ogni caso rimane la sua assolutà priorità. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui Gattuso sta valutando le possibili alternative ai rossoneri e due settimane fa avrebbe incontrato a cena nel capoluogo lombardo il potente manager Jorge Mendes, con il quale non c'è ufficialmente un rapporto lavorativo ma da anni si stimano a vicenda. Il portoghese può essere uno sponsor molto importante per spalancargli le porte di altre grandi società anche estere, come ad esempio il Newcastle che sempre secondo la 'Rosea' è alle prese con un complicato rinnovo di contratto di Rafa Benitez e quindi avrebbe inserito anche lo stesso allenatore rossonero nella lista dei potenziali successori dello spagnolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui