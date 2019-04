CALCIOMERCATO JUVENTUS SESSEGNON / C'è pure un 'nuovo Moise Kean' nella lista degli obiettivi di calciomercato Juventus. Arriva dall'Inghilterra infatti la notizia dell'inserimento della Juventus nella corsa a Ryan Sessegnon, giovanissimo esterno classe 2000 alla terza stagione da titolare nel Fulham con 2 gol e 6 assist in 32 presenze alla sua prima esperienza in Premier League.

Numeri e qualità che hanno impressionato tutti i più grandi club europei, tra cui appunto la dirigenza bianconera che secondo il britannico 'The Sun' starebbe provando ad anticipare le mosse delche dopo aver seguito per diversi mesi il calciatore si è portato in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

In scadenza di contratto nel 2020, ma con un'opzione per il prolungamento che può essere esercitata dai 'Cottagers', Sessegnon viene valutato circa 45 milioni di euro dal club londinese che difficilmente riuscirà a trattenerlo dopo la nuova retrocessione nella seconda serie inglese. Per questo la Juventus ha fiutato l'affare e starebbe preparando l'offerta da formulare al Fulham nella speranza di riuscire ad anticipare oltre al Tottenham anche altri grandi club come Borussia Dortmund, Manchester United, Liverpool e Psg.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui