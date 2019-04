CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID RAIOLA / Giungono buone notizie dalla Spagna per la Juventus riguardo al futuro di Paul Pogba.

Come riportato da 'El Chiringuito TV', i cattivi rapporti tra l'agente del francese Minoe il presidente delFlorentinostarebbero complicando l'affare per portare in Spagna il centrocampista del. Per tutte le notizie di mercato e non solo CLICCA QUI

Le percentuali di un trasferimento ai 'Blancos' da parte del classe 1993 si sarebbero addirittura abbassate dall'80 al 20%. La Juventus resta alla finestra in attesa di capire le reali intenzioni del giocatore.

