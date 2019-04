CHELSEA HIGUAIN SOSTITUZIONE / Serata agrodolce per Gonzalo Higuain nel 'Monday Night' di Premier League tra Chelsea e Burnley.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante argentino ha ritrovato un gol che mancava dallo scorso 3 marzo, ma a far discutere è stata la sua reazione al momento della sostituzione pereffettuata da Maurizio. Richiamato in panchina al minuto 77 sul risultato di 2-2, il 'Pipita' ha mostrato tutto il proprio nervosismo gettando a terra borraccia e asciugamano. Non è dunque bastato il gol all'ex Juventus per ritrovare il sorriso in una stagione piuttosto tormentata.