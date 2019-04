CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD COUTINHO / Il Chelsea punta Philippe Coutinho. Secondo quanto riportato dal 'Sun', i 'Blues' avrebbero individuato nel fantasista del Barcellona il sostituito ideale di Eden Hazard, che sembra ormai destinato al Real Madrid.

In caso di addio del belga nella prossima estate, il brasiliano sembra dunque essere l'obiettivo numero uno del club inglese. Coutinho è in rottura con il Barcellona e potrebbe essere ceduto in estate: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus