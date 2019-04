Calciomercato Inter, Bale diventa un'occasione?

CALCIOMERCATO INTER BALE / Gareth Bale è diventato un problema per il Real Madrid. Frenato dagli infortuni e mai vero leader della squadra nonostante l'addio di Cristiano Ronaldo, il gallese è finito anche nel mirino dei tifosi che lo fischiano puntualmente. E pure Zinedine Zidane non sembra stravedere per lui ormai, tant'è che con gli arrivi di Rodrygo e probabilmente Hazard, più l'esplosione di Vinicius e la conferma di Asensio avrebbe aperto alla cessione di Bale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le 'merengues' pianificano infatti un restyling importante e hanno la necessità di far quadrare i bilanci privandosi di qualche pezzo pesante in rosa come lo stesso Bale, che guadagna la cifra mostruosa di 17 milioni di euro all'anno a cui bisogna aggiungere gli 80 milioni di euro che il Real vorrebbe ottenere dalla sua vendita. Costi enormi che complicano la sua partenza, per questo i dirigenti starebbero valutando anche soluzioni alternative con la possibilità di piazzare una nuova cessione 'alla James Rodriguez', passato al Bayern Monaco in prestito biennale con diritto di riscatto a quota 42 milioni di euro e ingaggio totalmente a carico dei bavaresi. Opzione che potrebbe favorire un ritorno di Bale in Premier League, mentre l'ipotesirilanciata più volte in Spagna rimane complicata a queste cifre nonostante la formula 'conveniente'.