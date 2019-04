CALCIOMERCATO INTER DI MARIA MENDES / Torna di moda il nome di Angel Di Maria in casa Inter. Come riportato da 'le10sport.com', in estate il club nerazzurro potrebbe fare un nuovo tentativo per il fantasista del PSG. Secondo il portale francese la proprietà Suning sarebbe infatti intenzionata a proporre un contratto biennale o triennale all'argentino prima di consentirgli di chiudere la carriera in Cina con la maglia dello Jiangsu Suning.

La possibile chiave per sbloccare l'operazione potrebbe essere rappresentata da Jorge Mendes, agente dell'ex Real Madrid e Manchester United, che ha diversi contatti e mercato anche nel continente asiatico. Eventuale affare che resta comunque piuttosto complicato, in quanto il giocatore ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il club parigino fino al 2021.

