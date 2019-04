NAPOLI ATALANTA ANCELOTTI / Napoli di nuovo ko contro l'Atalanta dopo l'eliminazione in Europa League.

Carloha commentato il match del 'San Paolo' ai microfoni di 'Sky Sport': "Per un'ora abbiamo fatto molto bene, poi col pareggio abbiamo avuto delle difficoltà contro un'ottima squadra contro l'Atalanta".

Sull'esclusione di Insigne: "Ha giocato tre partite in una settimana, ho preferito preservarlo per questa partita e sarà pronto per le prossime. Nella seconda parte di stagione abbiamo perso qualcosa, non credo sia dipeso dalle cessioni. Abbiamo perso qualcosa a livello di motivazioni e di spirito, adesso cerchiamo di blindare il secondo posto e progettiamo la prossima stagione. Questa squadra deve e può dare di più, però è chiaro che quando perdi le motivazioni arrivi un attimo in ritardo in chiusura o nella conclusione di un'azione. Il calcio è fatto di attimi. Mercato? In estate punteremo a dare continuità a questa squadra con l'inserimento di qualche innesto".

