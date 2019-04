Serie A, Napoli-Atalanta 1-2: Gasperini sbanca il San Paolo, Champions vicina

SERIE A NAPOLI ATALANTA ZAPATA La 33esima giornata di Serie A si chiude con il successo prezioso dell'Atalanta al San Paolo. La squadra di Gasperini ha battuto in rimonta il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri sono passati in vantaggio con Mertens e dopo aver sprecato diverse occasioni da gol si sono fatti rimontare dai bergamaschi, in rete con Zapata e Pasalic. Una vittoria davvero importante per l'Atalanta che aggancia il Milan al quarto posto.

Si infiamma così la corsa Champions, mai viva come in questa stagione.

Napoli-Atalanta 1-2: 28' Mertens, 69' Zapata, 80' Pasalic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67; Inter 61; Milan 56; Atalanta 56; Roma 55; e Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Parma 36; Bologna e Genoa 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14.

Vediamo il calendario, delle squadre che fino alla fine si giocheranno la qualificazione in Champions League

Inter: JUVENTUS, Udinese, CHIEVO, Napoli, EMPOLI

Milan: Torino, BOLOGNA, Fiorentina, FROSINONE, Spal

Atalanta: UDINESE, Lazio, GENOA, Juventus, SASSUOLO

Roma: CAGLIARI, Genoa, JUVENTUS, Sassuolo, PARMA

Torino: MILAN, Juventus, SASSUOLO, Empoli, LAZIO

Lazio: Sampdoria, ATALANTA, Cagliari, BOLOGNA, Torino

*in maiuscolo le partite in casa

