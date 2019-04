Calciomercato Genoa, esonero Prandelli: parla Preziosi

CALCIOMERCATO GENOA PRANDELLI PREZIOSI / Cesare Prandelli nella giornata di ieri è stato a rischio esonero. Dopo una lunga riflessione è arrivata la conferma da parte di Preziosi.

Il numero uno delha spazzato via ogni dubbio: "Ho riflettuto a lungo - si legge su 'Il Secolo XIX - Ho parlato con il mister e ho capito che ha grande voglia di riscatto. Abbiamo le possibilità di salvarci, contro il Torino eravamo messi bene in campo e abbiamo pagato solo una ingenuità. C'era poi un rigore per noi che non ci è stato dato. Ora nervi saldi, il mister non vede l'ora di ripartire"