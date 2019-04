Calciomercato Inter, dopo Spalletti: Vieira si candida

CALCIOMERCATO INTER VIEIRA SI CANDIDA BALOTELLI / Ospite a 'Canal Football Club', Patrick Vieira ha parlato anche del calcio italiano. Il tecnico sarebbe pronto a guidare un giorno l'Inter: "Tutti i giocatori sperano di allenare un giorno la squadra per cui hanno giocato - ammette l'ex centrocampista - è un club che amo molto.

L’Arsenal fa parte di questi club dove ho giocato il mio miglior calcio"

BALOTELLI - Parole dure sull'attaccante - "Mi aspettavo che fosse un leader per i giovani ma così non è stato, non è stato capace di farlo. Umanamente ho buoni rapporti con lui ma non potremmo lavorare insieme a livello professionale. L'addio è stata la decision giusta

