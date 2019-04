Calciomercato Milan, Renato Sanches allo scoperto: "Voglio andare via!"

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS RENATO SANCHES / Renato Sanches punta a lasciare il Bayern Monaco. Il talento portoghese quest'anno è stato titolare in appena quattro occaisoni in Bundesliga e solo una volta in Champions, e non si nasconde: è tempo di cambiare aria. Il portale tedesco 'Tag24' riporta oggi alcune sue dichiarazioni successive alla vittoria col Werder Brema: "Cinque minuti per me non sono abbastanza, sono giovane e voglio avere più spazio.

Vedremo cosa sarà meglio per me, se essere ceduto in prestito o a titolo definitivo".

L'ex Benfica, acquistato dai bavaresi nel 2016 per 35 milioni, non è riuscito ancora ad esplodere come ci si attendeva, ma resta ottimista: "Ho ancora 15 anni di carriera davanti a me e il mio futuro può essere buono". A inizio stagione si era parlato di un possibile interesse della Juventus, mentre negli ultimi mesi è il Milan ad essersi fatto vivo per le sue prestazioni: dopo queste dichiarazioni, sarà impossibile non fare un nuovo tentativo per portarlo in Italia.

