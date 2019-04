Inter, Perisic punta la Juventus: "Vogliamo vincerle tutte!"

INTER JUVENTUS PERISIC /Ivan Perisic, tornato al gol a San Siro nel pareggio contro la Roma, ha commentato il momento dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo provato a vincere, ma un punto è ci sta per la nostra situazione: siamo terzi, siamo bene e dobbiamo continuare così.

Bisogna migliorare negli ultimi 20 metri".

Sabato sera l'Inter ospiterà la Juventus che ha già vinto lo scudetto, un match mai banale. Il croato ha suonato la carica: "Li conosciamo bene, vincono da otto anni consecutivi in Italia, sono forti. Noi, però, abbiamo la forza per batterli: vogliamo chiudere il campionato al terzo posto e tornare subito in Champions. L'obiettivo è vincere tutte le partite che restano: siamo l'Inter, possiamo riuscirci".

