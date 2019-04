CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Volge al termine la stagione, con la Juventus che grazie al successo contro la Fiorentina ha chiuso i giochi per l'ottavo scudetto consecutivo e alleviato la delusione per il flop contro l'Ajax in Champions League. Paratici e Nedved dopo il brindisi tricolore continueranno a pianificare il calciomercato bianconero per la finestra estiva, con la squadra di Allegri che partirà nuovamente in pole ai nastri di partenza del prossimo campionato. Inter e Milan, in attesa di centrare l'obiettivo Champions, punteranno ad accorciare il gap da Ronaldo e compagni, lavorando su un mercato intelligente e cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno. E in questo senso non mancano i nomi su cui buttare l'occhio e tentare l'affondo: da Isco ad Eriksen, passando per James Rodriguez, Varane e Gundogan, tutti gli affari e gli incroci sul calciomercato che vedono protagoniste Juventus, Inter e Milan. Per le ultimissime notizie di mercato Clicca Qui!

Calciomercato, la situazione di Isco, Varane e Bale: Juve in agguato

La Juventus cercherà di regalare a Massimiliano Allegri un centrale di spessore per blindare e ringiovanire il reparto difensivo. Con de Ligt più lontano e diretto verso Barcellona, la dirigenza della Continassa resta vigile sulla situazione di Varane in casa Real Madrid. Il francese campione del mondo ha manifestato l'intenzione di lasciare la 'Casa Blanca' in estate, scontrandosi però con la volontà di Florentino Perez che non vorrebbe privarsi del giocatore in virtù pure del ritorno in panchina di Zidane. Juve alla finestra anche per Isco, profilo da sempre apprezzato da Allegri e che potrebbe cambiare maglia per ritrovare un ruolo da protagonista dopo una stagione deludente.

Calciomercato Inter e Milan, da Rabiot a Gundogan: colpi a centrocampo

Sempre al Real da monitorare la vicenda: fischiato dal pubblico del 'Bernabeu', il gallese potrebbe essere messo alla porta per finanziare nuovi acquisti sul mercato. L'ex Tottenham stuzzica la fantasia del Milan , anche se la valutazione degli spagnoli (intorno ai 100 milioni di euro) non lascia troppe speranze al club rossonero.

Il 'Diavolo' non si arrende comunque per Rabiot, che a giugno si libererà dal contratto con il PSG: assalto però difficile per Leonardo, vista l'agguerrita concorrenza (tra cui c'è pure la Juve) per il cartellino del centrocampista classe '95. Nella lista del Dt del Milan c'è un altro parametro zero del calibro di Mata, che nel tridente di Gattuso ricoprirebbe il vuoto lasciato da un'eventuale partenza del connazionale Suso. Da tenere sotto osservazione inoltre la pista James Rodriguez, più volte accostato alla Juventus ma che potrebbe intrigare anche Leonardo, a caccia di un colpo di spessore internazionale per la piazza milanista. Rossoneri che nei mesi scorsi avevano pensato a Kovacic, negli ultimi tempi tornato però nei radar dei cugini dell'Inter. Ausilio non ha mai accantonato l'idea di riportare alla Pinetina il croato, il cui futuro rimane in bilico viste le incertezze del Chelsea sul riscatto. Sempre in Premier l'obiettivo più realistico al momento per i nerazzurri si chiama Ilkay Gundogan, in uscita dal Manchester City dopo aver comunicato a Guardiola l'intenzione di non prolungare il contratto con il sodalizio campione d'Inghilterra. Problemi di rinnovo, infine, anche per Eriksen: in caso di rottura con il Tottenham, Marotta potrebbe sfidare Juve e Real per il forte centrocampista danese.

