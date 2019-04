NAPOLI ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI / Obiettivo tre punti per suggellare il secondo posto in classifica. E' il diktat del Napoli in vista del match odierno contro l'Atalanta, valevole per la 33a giornata di Serie A. I ragazzi di Ancelotti affronteranno al 'San Paolo' l'ottima squadra di Gasperini, in piena lotta per un piazzamento in zona Champions League.

Il grande dubbio del tecnico azzurro riguarda la presenza in campo di, mentre gli orobici, che faranno a meno di, sono alle prese col ballottaggio tra. Il fischio di inizio del match è previsto alle ore 19: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. La gara sarà visibile in diretta tv sui canali di 'Sky Sport'. Queste le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

