Calciomercato Milan, futuro in bilico: nomi pesanti per il dopo Gattuso

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Stagione impegnativa per Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Più volte, il tecnico è stato messo sulla graticola prima di spegnere le indiscrezioni a suon di vittorie. Tuttavia, il recente pareggio in casa del Parma ha rimesso in seria discussione la qualificazione alla prossima edizione della Champions League facendo lievitare nuovamente le voci sul suo addio a fine stagione.

In caso di separazione con Gattuso, il Milan non si farà trovare impreparato. Dall'Inghilterra resta la suggestione Pochettino, tecnico che ha portato il Tottenham alle semifinali di Champions: l'ostacolo alla tratattiva è il suo elevato ingaggio (circa 12 milioni di euro a stagione) e la durata del contratto che lo lega agli 'Spurs' (scadenza a giugno 2023). Da Londra potrebbe aprirsi una pista per Sarri, più volte messo in discussione dal Chelsea, mentre resta caldo anche il nome di Conte, voglioso di tornare in Italia dopo l'esperienza positiva in Premier League. Altri tecnici graditi, infine, sono Simone Inzaghi e Wenger, anche loro già accostati di recente ai rossoneri.

