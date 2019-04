CALCIOMERCATO JUVENTUS ULTIME CRISTIANO RONALDO / La Juventus riparte da Cristiano Ronaldo. "Resto al 1000%" ha sentenziato il fuoriclasse portoghese durante i festeggiamenti per l'ottavo scudetto consecutivo conquistato dai bianconeri, mettendo così a tacere le voci di calciomercato circolate negli ultimi giorni sul possibile addio in estate. CR7 resta a Torino e riparte all'assalto della Champions League, obiettivo imprescindibile per lui e per la 'Vecchia Signora'. E per farlo 'chiederà' un altro calciomercato Juventus di enorme spessore per costruire la corazzata con cui conquistare l'Europa. Da de Ligt e Ruben Dias ai sogni Mbappé e Salah, passando per Rakitic e Pogba: la Juventus è già al lavoro per accontentare Cristiano Ronaldo e per non fallire nuovamente l'obiettivo Champions.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Ruben Dias: il punto in difesa

Novità importanti sono previste a partire dalla difesa, dove Rugani ha dimostrato di poter raccogliere l'eredità dei senatori bianconeri ma l'età media elevata del reparto e l'addio i Barzagli impongono innesti più freschi e di grande spessore fin da subito. Il grande investimento per puntellare la retroguardia con una colonna di riferimento non sarà ancora una volta rimandato e la conferma si ha dal pressing serrato che la dirigenza juventina sta portando avanti per Matthijs deLigt tramite l'intermediazione dell'agente Mino Raiola. L'uomo che ha fatto male alla formazione di Allegri in Champions è il principale obiettivo, ma anche quello più complicato da raggiungere viste le cifre chieste dell'Ajax (già superati i 70 milioni di euro di richiesta) e soprattutto la concorrenza del Barcellona che sembra sempre più vicino all'acquisto del capitano dei 'Lancieri' dopo aver annunciato anche il 'gemello' de Jong. Anche per questo, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus continua a lavorare con Jorge Mendes non solo per Joao Felix, ma pure per il difensore Ruben Dias. Anche qui le cifre non sono certamente basse, ma il Benfica avrebbe deciso di blindare per il momento Felix dando il via libera invece a trattare per il centrale che resta tra i candidati principali sulla lista del Ds Paratici.

Calciomercato Juventus, da Pogba a Rakitic: obiettivo grande colpo a centrocampo

Mentre si allontana invece, destinato probabilmente a rimanere al Real Madrid, altre piste da tenere in considerazione sono quelle relative adella Roma,del Bayern Monaco edell'Atletico Madrid.

Il centrocampo ha già dato il benvenuto ad un nuovo volto di spessore internazionale, il gallese Aaron Ramsey che da fine stagione si aggregherà ai bianconeri dopo la scadenza di contratto con l'Arsenal. Al suo arrivo corrisponderà la partenza di Sami Khedira, destinato probabilmente alla MLS. Ma i movimenti non si fermeranno qui, perché per competere con le altre super potenze del Vecchio Continente è evidente la necessità di completare il pacchetto dei centrali con un altro big che la dirigenza sta continuamente provando ad individuare. Il sogno resta sempre quello di riportare a 'casa' Paul Pogba, sul quale però sono forti il Real Madrid e le resistenze del Manchester United. Dovesse davvero non aprirsi neanche uno spiraglio, occhio agli altri big che potrebbero cambiare aria. In casa Real viene sempre tenuto d'occhio Kroos al pari di Isco, anche se la conferma di Allegri in panchina potrebbe portare con sé la permanenza di Pjanic che era stato indicato come possibile obiettivo del Real Madrid e dunque potenziale pedina di scambio. Attenzione quindi ad Ivan Rakitic, nonostante l'annuncio del presidente del Barcellona sul rinnovo, e Tanguy Ndombele, pezzo pregiato del Lione di Aulas che chiede non meno di 70 milioni per trattare il suo gioiello. Cifra importante, ma la Juventus sa che deve spendere per fare il salto di qualità definitivo. Accanto a questi, poi, vanno sempre avanti i contatti per i migliori talenti italiani in circolazione, con Nicolò Zaniolo in particolare che continua stuzzicare.

Calciomercato Juventus, da Mbappé a Salah: i sogni per l'attacco

Cristiano Ronaldo rimane, con lui Bernardeschi e Mandzukic che ha rinnovato, poi Kean dovrebbe farlo presto. Gli altri, invece, sono in bilico. A partire da Douglas Costa per il quale si cercano acquirenti fino soprattutto a Paulo Dybala, ridimensionato anche mediaticamente dall'arrivo di CR7 e spesso nel mirino della critica, pronto a vivere un'estate rovente che potrebbe portarlo altrove. Al loro posto serviranno innesti di livelli almeno pari se non superiore e anche per questo sono sempre attuali le voci sul possibile scambio con Icardi, che però rimane di difficile realizzazione. Ma la lista degli obiettivi monitorati rimane lunga e piena di nomi da brividi. Il primo è quello di Kylian Mbappé, profilo che risponderebbe alla perfezione all'identikit del 'nuovo Cristiano Ronaldo' che il presidente Agnelli vuole regalarsi. Occhio però a ciò che sta accadendo a Liverpool, con Mohamed Salah che potrebbe essere in rotta ed a prescindere da quello che sarà il finale di stagione (in piena corsa per Champions e Premier League) potrebbe decidere di cambiare aria infiammando le ambizioni della Juventus che non lo ha mai perso di vista. Mentre intanto entra nel vivo la corsa a Federico Chiesa, obiettivo a prescindere dei dirigenti juventini pazzi del nuovo gioiello viola che ha incantato le big europee. Si parla già di una maxi-offerta per Chiesa da 70 milioni più due contropartite.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui