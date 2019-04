NAPOLI ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI / Napoli-Atalanta nel giorno di Pasquetta chiuderà la 33° giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono dimenticare in fretta uscita di scena dall’Europa League e blindare il secondo posto in classifica, mentre la 'Dea' ha la grande chance di risalire posizioni e approfittare degli stop di Milan, Roma e Lazio nella corsa per un posto in Champions League. Con un successo stasera, infatti, gli orobici aggancerebbero i rossoneri di Gattuso al quarto posto.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Ancelotti potrebbe affidarsi alla coppiacon Milan inizialmente in panchina, mentre in difesa viste le tante defezioni potrebbe esserci una chance per Luperto. Gasperini punta invece sul suo undici migliore, allontanando per il momento il pensiero della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina di giovedì:sarà il punto di riferimento offensivo, conalle sue spalle.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All.: Ancelotti

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui