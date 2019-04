CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Potrebbe concludersi a giugno l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. A quanto pare la clamorosa sconfitta casalinga contro il già retrocesso Chievo, che ha precluso ai biancocelesti di accorciare a un solo punto il distacco dal Milan e quindi dalla zona Champions, ha lasciato degli strascichi pesanti, con Lotito sempre più propenso al cambio di guida tecnica. In sostanza solo la conquista della Coppa Italia - mercoledì il ritorno della semifinale contro i rossoneri di Gattuso.

Si partirà dallo 0-0 dell'Olimpico - consentirebbe forse a Inzaghi di tenersi stretto la Lazio.

Che per la sua successione potrebbe prendere in esame tre profili:, anche se la sua idea di calcio rischierebbe di andare in contrasto con la filosofia del patron,che ha in pratica ottenuto un'altra grande salvezza con la Spal e infine Walter, da tempo apprezzato da Lotito: l'allenatore di San Vincenzo, in corsa addirittura per la Champions col Torino, sarebbe il più costoso ma anche il più esperto (ed affidabile a certi livelli e in piazze importanti) dei tre.

C'è poi la 'suggestione' rappresentata dall'ex Conceiçao, suggestione perché ha un ingaggio alto e difficilmente lascerebbe il Porto per una squadra che il prossimo anno non disputerà la Champions, traguardo che - nonostante gli ultimi brutti passi falsi - ancora non è del tutto precluso alla formazione di Inzaghi.

