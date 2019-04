FESTA LARISSA / Non sempre, ma spesso gli allenatori italiani vincono anche all’estero. Conquistando dei trofei importanti oppure compiendo delle vere e proprie imprese. Una impresa è stata la salvezza del Larissa, ad opera di Gianluca Festa. Fresco cinquantenne nativo di Monserrato, comune sardo confinante con Cagliari dove Festa ha cominciato la sua ottima carriera da calciatore.

Lunga più di vent’anni, tre di questi all’Inter e sei in Inghilterra, tra Portsmouth e soprattutto Middlesbrough (con lui Ravanelli) prima del ritorno al Cagliari.

Poi Nuorese, Tavolara e Sanluri (Eccellenza) dove appende le scarpette al chiodo per cominciare subito la carriera da allenatore: partenza scontata dal Cagliari (nel 2015 sarà anche primo allenatore con Suazo vice, la squadra però retrocede), poi Lumezzane fino al marzo 2013, ritorno in rossoblù e(altro esonero a marzo) fino alla chiamata del Larissa, alla guida della quale raggiunge di fatto il suo primo grande successo da tecnico salvando, da subentrato dopo la quarta giornata, una squadra che in molti davano per spacciata, destinata alla retrocessione.

4-5-1 senza disdegnare la difesa a tre, Festa ha raggiunto il traguardo col pragmatismo che contraddistingue gli allenatori italiani. Ma anche con coraggio: la vittoria ieri ad Atene in casa del Paok è un emblema, il timbro finale di un'annata che può rilanciare il suo nome pure qui in Italia

