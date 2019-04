CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX CITY / Pericolo Manchester City per la Juventus nella corsa a Joao Felix. Il giovanissimo attaccante portoghese ha stregato Guardiola e il club campione d'Inghilterra, che avrebbe deciso di sferrare l'assalto decisivo stando all'emittente 'TVI'.

I 'Citizens' sarebbero disposti infatti a versare nelle casse del Benfica la clausola rescissoria di 120 milioni di euro per il cartellino del talentuoso classe '99, che lascerà le 'Aquile' nel prossimo mercato estivo. Brutte notizie quindi per la Juventus, con la dirigenza dei bianconeri che nei gironi scorsi aveva incontrato l’agente Jorge Mendes per discutere della situazione di Joao Felix e aprirgli le porte ad un possibile futuro in maglia bianconera al fianco dell'idolo e connazionale Cristiano Ronaldo.

