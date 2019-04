CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / "E' oggettivamente bravo, non c'era bisogno di vederlo giocare oggi. Ma non è il giorno giusto per parlarne". Dopo la gara contro la Fiorentina, che ha sancito la vittoria dell'ottavo Scudetto consecutivo, Fabio Paratici ha dribblato l'argomento Chiesa. Sul quale però il ds bianconero non ha dubbi, tanto che è già partito l'assalto al suo cartellino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'La Nazione', la società presieduta da Andreavuole mettere le mani sul classe '97 battendo una volta per tutte la folta concorrenza, che comprende anche se non soprattutto l'dell'ex. In che modo? A quanto pare laè disposta a superare la soglia dei 100 milioni di euro: 70 milioni cash più due giovani contropartite gradite alla proprietà viola - con cui ci sono ottimi rapporti - nella fattispecie al dg, vale a dire Riccardo(valutato 15 milioni) e Rolando(22 milioni). L'assenso del figlio d'arte ci sarebbe già, resta quindi trovare un'intesa con la Fiorentina, magari proprio su questi termini.