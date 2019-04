CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE’ PSG REAL / Nuovo trionfo in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain, trascinato dai gol di uno scatenato Kylian Mbappé. Il crack francese ha realizzato una tripletta nel 3-1 rifilato al Monaco (30 gol in campionato finora per lui), che ha consegnato la matematica del titolo alla squadra di Tuchel.

L’attaccante campione del mondo al termine del match contro la sua ex squadra ha voluto spegnere le voci sul suo conto e soprattutto sull'interessamento nei suoi confronti del Real Madrid: "Resterò qui, sono parte del progetto del PSG. E’ un bene per il Real che ci sia Zidane. Guarderò le sue partite da ammiratore", le parole di Mbappé a 'Canal+'. Il talento classe ’98, oltre al Real Madrid, è uno dei sogni di Agnelli e Paratici per la Juventus del futuro.

