CALCIOMERCATO GENOA PRANDELLI / Respira Cesare Prandelli. In bilico dopo il ko interno contro il Torino, l’ex Ct della Nazionale conserva al momento la panchina del Genoa come riporta 'Sky Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo una giornata di riflessioni con la dirigenza grifone, il presidenteha deciso di confermare la fiducia a Prandelli in questo rush finale del campionato, con i liguri che conservano cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto. In preallarme c'era Ballardini, pronto all'ennesimo ritorno sotto al Lanterna in caso di benservito a Prandelli.