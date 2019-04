CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID ZIDANE / Gareth Bale non sta attraversando la sua migliore stagione di carriera. L'attaccante del Real Madrid ha siglato 8 gol e 3 assist in stagione, non rispettando le grandi aspettative nei suoi confronti. Il rendimento al di sotto della media del gallese non è passato inosservato agli occhi dei tifosi spagnoli. Nella sfida di oggi tra i blancos e l'Altetico Bilbao, partita decisa da una tripletta di Benzema, l'ex Tottenham è stato pesantemente fischiato dal suo pubblico.

Questo atteggiamento non è passato inosservato neanche agli occhi del tecnico: "Non capisco perché i tifosi fischino Bale e applaudiscano. Gareth ci aiuta come tutti gli altri". Nonostante le voci di una possibile permanenza a Madrid, Bale potrebbe anche decidere di cambiare casacca in estate, visto il rapporto ormai ai minimi con i sostenitori della squadra. L'esterno è uno dei sogni dell'in vista della prossima stagione.

