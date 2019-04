CALCIOMERCATO REAL MADRID JUVENTUS PJANIC / Oltre alle operazioni in entrata, in estate la Juventus potrebbe ritrovarsi a dover gestire offerte per i propri campioni. Uno dei calciatori bianconeri con più mercato è Miralem Pjanic. Il bosniaco infatti è seguito con interesse da diversi club.

Tra questi ci sarebbero, intenzionati ad apportare miglioramenti ai rispettivi centrocampi. Gli spagnoli in particolare sarebbero i puoi interessati: secondo il portale 'Telefoot' infatti il club di Florentinosarebbe pronto a presentare un'offerta da 75 milioni di euro per provare a convincere la Vecchia Signora a cedere il proprio playmaker.

