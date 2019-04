CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN ERIKSEN/ Il centrocampo dell'Inter, in questa stagione, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto per via degli infortuni di Radja Nainggolan, più volte assente. Il Ninja, arrivato in estate per alzare l'asticella, non è stato sempre decisivo quando è sceso in campo, basti pensare al match interno con la Roma di Ranieri, nel quale il belga è stato sostituito pochi minuti dopo l'inizio della ripresa. Nella prossima estate di calciomercato, in caso di un'offerta allettante, che potrebbe arrivare soprattutto dalla Cina, l'ex centrocampista giallorosso potrebbe anche lasciare Milano e la Beneamata. Discorso differente invece per Marcelo Brozovic che, al contrario di Nainggolan, in quest'annata ha confermato la sua importanza all'interno del gioco dell'Inter diventando padrone assoluto dell'impostazione dell'azione nerazzurra.

Spostandoci invece verso, molto dipenderà da chi siederà sulla panchina interista il prossimo anno e dalle offerte che potrebbero arrivare.

Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!

Calciomercato Inter, le ultime in entrata: da Eriksen a Kroos

I grandi sogni del calciomercato Inter per la prossima estate sono principalmente due: Christian Eriksen e Toni Kroos. Il primo, sempre più importante all'interno delle rotazioni di Pochettino, ha conquistato almeno la semifinale di Champions League con la maglia del Tottenham e, riuscire a strapparlo agli Spurs potrebbe essere davvero complicato. Il discorso potrebbe essere simile anche Toni Kroos nonostante la stagione del Real Madrid non sia stata particolarmente esaltante. Per strappare infatti il tedesco ai Blancos, servirebbe uno sforzo davvero ingente da parte della società nerazzurra. Negli ultimi giorni inoltre, è rispuntata la possibilità di arrivare ad Ilkay Gundogan, playmaker del Manchester City di Pep Guardiola. In questo caso, sarà però difficile riuscire a beffare la concorrenza proprio del Real Madrid, nel caso che gli spagnoli possano privarsi dello stesso Kroos. Attenzione da porre anche su Lorenzo Pellegrini che, se la Roma non dovesse raggiungere la Champions, potrebbe salutare la Capitale. Un altro obiettivo azzurro è Nicolò Barella, per il quale nei prossimi mesi potrebbe scatenarsi un'asta milionaria. Sembra invece essersi raffreddata la pista che portava a Luka Modric. Il grande sogno dell'ultima estate di calciomercato nerazzurra è sempre più lontano da San Siro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui