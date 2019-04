CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER COUTINHO PEPE / Il futuro di Philippe Coutinho e Nicolas Pépé sarà definito in estate. Entrambi i calciatori potrebbero lasciare le rispettive squadre per proseguire la carriera altrove. Anche la Serie A sta guardando con interesse alle loro prestazioni: la Juventus infatti sta seguendo da diverso tempo il brasiliano, poiché in cerca di un elemento in grado di dare maggiore qualità al reparto offensivo. L'Inter invece sta monitorando la grande annata del francese con il Lille, in cui ha finora realizzato 20 gol e 14 assist.

Il futuro di uno dei due però potrebbe proseguire in Premier League.

Secondo quanto affermato dal portale 'Telefoot' infatti, il Chelsea avrebbe messo nel proprio mirino i due profili in caso di cessione estiva di Eden Hazard. Qualora il belga decidesse infatti di lasciare Londra, la società virerebbe con forza su uno dei due calciatori in questione. Prima però di dar seguito a operazioni in entrata, il club dovrà risolvere la questione legata al blocco del mercato comminatagli dalla FIFA.

