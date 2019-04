CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI PJANIC / La Juventus grazie al successo di ieri sulla Fiorentina ha conquistato il suo ottavo scudetto di fila, il quinto per Massimiliano Allegri da quando siede sulla panchina bianconera. Un grande traguardo utile a dimenticare presto la cocente eliminazione in Champions League contro l'Ajax e a guardare con maggiore ottimismo al prossimo futuro. Il primo tassello è la permanenza ormai già annunciata di Allegri dal quale ripartirà la rincorsa al sogno europeo.

Stando a quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport' la conferma dell'allenatore livornese si porta dietro anche quella di Miralem, tassello fondmentale e spesso messo in dubbio nelle ultime settimane.

Appena un paio di giorni fa si parlava infatti di club come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid interessati al bosniaco che anche quest'anno ha dimostrato tutto il suo valore. Con la conferma di Allegri non è da escludere addirittura un rinnovo di contratto per blindarlo ulteriormente da eventuali assalti delle big.

