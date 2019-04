PASQUETTA METEO/ La giornata di Pasquetta, il lunedì immediatamente successivo alla domenica di Pasqua, è per tradizione l'occasione per spostarsi. Quest'anno in particolare, vista anche la vicinanza della festività del 25 di aprile, alcuni potrebbero optare per il ponte lungo e trascorrere qualche giorno in vacanza.

Ma come sarà il tempo domani?

Per le ultime notizie sulle festività---> clicca qui!

Su Roma si preannunciano rovesci temporaleschi, come riportato anche da 'Luceverde' Roma. Inoltre, sembra essere previsto anche un forte vento che accompagnerà la giornata di domani su gran parte della penisola. Insomma, in vista c'è una Pasquetta bagnata per tutti coloro che hanno intenzione di partire o di fare un'uscita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui