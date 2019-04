PREMIER LEAGUE EVERTON MANCHESTER UNITED / Un vero e proprio disastro per il Manchester United, che raccoglie la seconda netta sconfitta di fila dopo il KO in Champions contro il Barcellona. I 'Red Devils' crollano clamorosamente a 'Goodison Park' al cospetto di uno splendido Everton capace di mettere a referto un sonoro 4-0. Poker per la seconda squadra di Liverpool che stronca letteralmente la rincorsa Champions di Pogba e soci, mai in partita e sotto dopo appena 13' minuti con la rete spacca-partita di Richarlison che fa da antipasto al raddoppio di Sigurdsson.

Nella ripresa la musica non cambia e a completare l'opera ci pensano Digne e Walcott che fanno sprofondare il team di

EVERTON-MANCHESTER UNITED 4-0

13' Richarlison, 28' Sigurdsson, 56' Digne, 64' Walcott

CLASSIFICA: Manchester City 86; Liverpool 85; Tottenham 67; Arsenal* e Chelsea 66; Manchester United 64; Watford ed Everton** 49; Leicester** e Wolverhampton 48; West Ham** 43; Bournemouth** e Newcastle** 41; Crystal Palace e Burnley 39; Southampton 36; Brighton 34; Cardiff 31; Fulham** 23; Huddersfield** 14

*una partita in meno

**una partita in più

