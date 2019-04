CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO INZAGHI / La Lazio non vive di certo un bel momento di forma. La compagine biancoceleste ha perso ieri l'ennesima occasione finendo al tappeto in casa contro un Chievo ultimo e già retrocesso matematicamente. Una sconfitta che inevitabilmente ha aperto delle crepe nell'ambiente capitolino. Secondo quanto riferito da 'Il Messaggero', il KO contro i gialloblu non sarebbe andato affatto giù a Claudio Lotito.

Nel mirino del patron l'operato di Simonereo di aver sbagliato ancora una volta le scelte iniziali, ed accusato anche per i suoi metodi motivazionali.

Lotito medita quindi anche il cambio in panchina per la prossima stagione a differenza del ds Tare più convinto di continuare con l'ex attaccante. Molto dipenderà dalla vittoria della Coppa Italia dopo una stagione fatta di diverse incomprensioni e che a giugno potrebbe portare al divorzio. La Coppa nazionale potrebbe influire molto sul destino della panchina del tecnico biancoceleste.

