CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO FORNALS / La prossima estate il Napoli di Carlo Ancelotti dovrebbe compiere una mini-rivoluzione, con diverse cessioni anche illustri. La dirigenza azzurra è però ovviamente pronta anche ad accogliere un paio di nuovi profili da regalare all'ex allenatore di Milan e Real Madrid.

Stando a quanto rivelato da 'Gazzetta.it'tiene i contatti col Psv Eindhoven per il nazionale messicano Hirvingper il quale ci sarebbe già stata una discussione con il club olandese.è pronto a pagare i 40 milioni richiesti e garantirebbe al giocatore uno stipendio di 2,5 milioni a stagione per 5 annate: la palla in questo caso passerebbe poi allo stesso Lozano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Situazione simile anche per il giovane centrocampista del Villarreal, Pablo Fornals, per il quale bisognerebbe versare una clausola da ben 30 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui