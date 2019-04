CALCIOMERCATO INTER VALENCIA ROONEY/ Antonio Valencia probabilmente non diventerà un giocatore dell'Inter. Le continue voci dalla stampa inglese di un suo possibile approdo in MLS, al fianco dell'ex compagno di squadra Wayne Rooney, sono sempre più insistenti.

Stando infatti a quanto riportato dal 'Sun on Sunday', il difensore laterale ai Red Devils classe 1985 sarebbe pronto a sposare la causa del DC United. Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!

In questa stagione, Valencia non ha visto il campo molto spesso avendo totalizzato 8 presenze: 5 in Premier League e 3 in Champions League.

